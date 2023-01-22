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SÖZLEŞMELİYE KADRO ne zaman verilecek, şartları neler, kimleri kapsıyor? 458 bin 615 sözleşmeliye kadro yasalaştı!

22.01.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeliye kadro teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kamu kurumlarında çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personele kadro verilecek. AK Parti ve MHP ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve 175 milletvekilinin imzasıyla verilen ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yasanın Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmasıyla birlikte 30 günlük başvuru süreci başlamış olacak. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? İşte sözleşmeliye kadroda son durum!

SÖZLEŞMELİYE KADRO ne zaman verilecek, şartları neler, kimleri kapsıyor? 458 bin 615 sözleşmeliye kadro yasalaştı!

Sözleşmeliye kadro teklifi ile ilgili son dakika gelişmeleri kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan personeller tarafından yakından takip ediliyor. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmasıyla birlikte 30 günlük başvuru süreci başlamış olacak ve 28 Kasım 2022 yılından önce kamu kurumlarında sözleşmeli personel olarak çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. sözleşmeliye kadro ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte 22 Ocak 2023 Pazar günü itibariyle sözleşmeliye kadroda son durum...

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458 BİN 615 SÖZLEŞMELİYE KADRO TAMAM!

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Devlet kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan 458 bin 615 personele kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'ten geçerek yasalaştı.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinden 28 Kasım 2022'den sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecek.

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Sözleşmeliye kadro düzenlenmesinden faydalanmak isteyenlerin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları gerçekleştirilecek. Yazılı olarak başvuru yapanlar, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacaklar.

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Teklife göre, 1 yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO YASALAŞTIĞINDA KİMLER KADROYA GEÇEBİLECEK?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel kadroya geçebilecek.

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Öte yandan sözleşmeliye kadro düzenlemesi Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireleri da kapsıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sözleşmeliye kadro

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