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Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Sözleşmeli personele kadro Meclis'te! İşte son dakika açıklamaları

13.01.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeliye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Konu hakkında bir son dakika açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş'ın açıklamasına göre; "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek." Peki, Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? İşte tüm ayrıntılar...

Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Sözleşmeli personele kadro Meclis'te! İşte son dakika açıklamaları

sözleşmeli personele kadro gelişmeleri tüm vatandaşların gündeminde. Heyecanla kadro bekeleyenler son dakika açıklamalarını yakından takip ediyorlar. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sözleşmeli personele kadro düzenlemesiyle ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN YASALAŞACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sözleşmeli personele kadro düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek. Bütün belediyelere 3+1 modeline dahil edeceğiz. Toplam 458 bin 615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek. Önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planlıyoruz.''

Sözleşmeliye kadro

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Kapsama giren sözleşmeli personel isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

Dört yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek.

Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.

KAPSAM DIŞI OLANLAR

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

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sözleşmeliye kadro

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