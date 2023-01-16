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Sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek, kimler kadroya alınacak? SÖZLEŞMELİYE KADRO TBMM'DE!

16.01.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeliye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın geçtiğimiz günlerde yapığı açıklama sonrası yakından takip ediliyor. Bahsi geçen konuya ilişkin kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu belirten Elitaş, 28 Kasım'dan önce sözleşmeli olarak çalışmaya başlayan kişilerin doğrudan bulundukları kurumda memur kadrosuna geçeceklerini belirtti. Peki sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek? Sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

Sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek, kimler kadroya alınacak? SÖZLEŞMELİYE KADRO TBMM'DE!

Sözleşmeli personele konusuna yönelik son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Sözleşmeliye kadro ile ilgili yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. 458 bin 615 kişi teklifin yasalaşması ile birlikte kadroya geçme hakkı kazanacak. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapmaya devam ediyor. İşte 16 Ocak 2023 Pazartesi günü sözleşmeli personele kadroda son durum...

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SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi Meclis'e sunuldu.

28 Kasım 2022 tarihinden önce kamuda sözleşmeli olarak çalışan personele kadro verilmesinin yolunu açan yasa teklifinin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor.

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesine ilişkin teklifin yasalaşması ile birlikte 458 bin 615 kişinin kadroya geçme hakkı kazanacağı kaydedildi.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinden 28 Kasım 2022'den sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecek.

Çalışanlar, memur kadrosuna geçtikten sonra bir yıl süreyle aynı kadroda aynı görevde çalıştıktan sonra tayin, atama gibi hakları elde etmiş olacaklar. Bunlar memuriyet ile ilgili tüm haklara sahip olacak.

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4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireler düzenlemenin kapsamına alındı.

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SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRODA KAPSAM DIŞI OLANLAR

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
sözleşmeliye kadro

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