FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA haberleri 20 Ocak 2023: Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor? Kadro teklifi YASALAŞTI!

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA haberleri 20 Ocak 2023: Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor? Kadro teklifi YASALAŞTI!

20.01.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeliye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor?" sorularının yanıtı akşam saatlerinde yaşanan gelişme sonrası merak konusu oldu. Devlet kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan 458 bin 615 personele kadro verilmesine yönelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İşte 20 Ocak 2023 itibariyle sözleşmeliye kadroda son durum...

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA haberleri 20 Ocak 2023: Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor? Kadro teklifi YASALAŞTI!

Sözleşmeliye kadro kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 458 bin 615 sözleşmeli personel kadroya geçecek. Sözleşmeliye kadro teklifinin yasalaşmasının ardından birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. İşte 20 Ocak 2023 itibariyle sözleşmeliye kadroda son durum...

SÖZLEŞMELİYE KADRO TEKLİFİ YASALAŞTI

Sözleşmeliye kadro teklifi ile ilgili akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı.

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda AK Parti ve MHP ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve 175 milletvekilinin imzasıyla verilen 'Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edilerek yasalaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı kapsamında vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyum olarak görev yapanlar 30 gün içinde başvurmaları halinde KPSS puanı ve sınavdan başarılı olmaları halinde memur kadrolarına atanacaklar.

sözleşmeli-personel

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinden 28 Kasım 2022'den sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecek.

Sözleşmeliye kadro düzenlenmesinden faydalanmak isteyenlerin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları gerçekleştirilecek. Yazılı olarak başvuru yapanlar, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacaklar.

Teklife göre, 1 yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

personel pc

SÖZLEŞMELİYE KADRO YASALAŞTIĞINDA KİMLER KADROYA GEÇEBİLECEK?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel kadroya geçebilecek.

Öte yandan sözleşmeliye kadro düzenlemesi Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireleri da kapsıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor! Borç yapılandırma paketi geliyorSON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor! Borç yapılandırma paketi geliyor
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!
Araç sahipleri endişeli! 6 haftanın zirvesinde...Araç sahipleri endişeli! 6 haftanın zirvesinde...
Anahtar Kelimeler:
sözleşmeliye kadro

En Çok Okunan Haberler

Sözleşmeliden kadroya geçişte kritik eşik!

Sözleşmeliden kadroya geçişte kritik eşik!

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

SON DAKİKA | Ons ve gram altın için 4 kurum peş peşe açıkladı: Mart'ta başlayacak, Mayıs'ta sona erecek! (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

SON DAKİKA | Ons ve gram altın için 4 kurum peş peşe açıkladı: Mart'ta başlayacak, Mayıs'ta sona erecek! (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

Hesaplamalar yapılıyor! Maaşları 22 bin 921 TL'ye yükselecek

Hesaplamalar yapılıyor! Maaşları 22 bin 921 TL'ye yükselecek

Yüzde 30 zamlı ödemeler hesaplara geçti!

Yüzde 30 zamlı ödemeler hesaplara geçti!

SGK duyurdu! Emekli maaşı hesaplama ekranı açıldı! İşte SGK emekli maaşı hesaplama ekranı

SGK duyurdu! Emekli maaşı hesaplama ekranı açıldı! İşte SGK emekli maaşı hesaplama ekranı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.