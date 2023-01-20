SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA haberleri 20 Ocak 2023: Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor? Kadro teklifi YASALAŞTI!

Sözleşmeliye kadro kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 458 bin 615 sözleşmeli personel kadroya geçecek. Sözleşmeliye kadro teklifinin yasalaşmasının ardından birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. İşte 20 Ocak 2023 itibariyle sözleşmeliye kadroda son durum...

SÖZLEŞMELİYE KADRO TEKLİFİ YASALAŞTI

Sözleşmeliye kadro teklifi ile ilgili akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı.

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda AK Parti ve MHP ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve 175 milletvekilinin imzasıyla verilen 'Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edilerek yasalaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı kapsamında vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyum olarak görev yapanlar 30 gün içinde başvurmaları halinde KPSS puanı ve sınavdan başarılı olmaları halinde memur kadrolarına atanacaklar.

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinden 28 Kasım 2022'den sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecek.

Sözleşmeliye kadro düzenlenmesinden faydalanmak isteyenlerin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları gerçekleştirilecek. Yazılı olarak başvuru yapanlar, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacaklar.

Teklife göre, 1 yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

SÖZLEŞMELİYE KADRO YASALAŞTIĞINDA KİMLER KADROYA GEÇEBİLECEK?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel kadroya geçebilecek.

Öte yandan sözleşmeliye kadro düzenlemesi Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireleri da kapsıyor.

