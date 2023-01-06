SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA haberleri 6 Ocak 2023: Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor? 500 bin kişi kadroya geçiyor!

Sözleşmeliye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri kamu kurumlarında çalışan 500 bin personel için kritik öneme sahip. Kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan kişiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen yasanın taslak metnini merak ediyor. Birçok kişi internette "Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor?" sorusunu araştırıyor. İşte 6 Ocak 2023 itibarıyla sözleşmeliye kadro çalışmasında son durum...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde konuya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recvep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, mahalli idareler personeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, 50D'li araştırma görevlileri, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Artık bu personelimiz de diğer kadrolu kamu görevlileri gibi sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİYE KADRO İLE HANGİ HAKLAR ALINACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleşmeli personele kadro konusunda yaptığı açıklamanın satırbaşları şu şekilde:

"-Eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak.

-İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak.

-Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

-Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, arazi tazminatı alma, yemek ücretinden faydalanma hakları olacak.

-Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde yıl sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak.

-Sözleşmesi feshedilen personelin doğum sonrası dönüşünde kurumun takdiri durumu gerekmeyecek.

-İstifa halinde aynı pozisyona dönememe durumu ile yönetici pozisyonunda görevlendirilmeme durumu ortana kalkacak.

Sözleşmelilerin kadroya geçiş sürecinde yoğun çaba harcayan Bakanlığımız ile Memur-Sen yönetimini ayrıca tebrik ediyorum. "

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

KADROYA GEÇMEK İSTEMEYENLER NE OLACAK?

Sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler yani kadroya geçmeyi düşünmeyen kişilerin hakları görev bitene kadar korunacak.

Öte yandan 4 seneden az çalışan kişiler de bu süreyi doldurduklarında nakillerini gerçekleştirebilecekler.

