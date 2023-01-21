Sözleşmeliye kadro teklifi yasalaştı! Şimdi sıra EYT'de! Takvim netleşiyor

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personele kadro verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme ile birlikte, 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecekler. Kamu personelinin yüzünü güldüren bu gelişmenin ardından gözler yine EYT düzenlemesine çevrildi.

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından öncelikli gündem maddesi olan sözleşmeliye kadro kanunu TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Meclis'in öncelikli gündeminde artık emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi var. EYT kanun teklifinin de önümüzdeki hafta içi Meclis'e gelmesi bekleniyor.

'ŞUBAT AYINDA YASALAŞIR'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun EYT ile ilgili son açıklaması şöyleydi; "Birinci gündemimiz EYT'nin yasalaştırılması sürecidir. Şubat ayı içerisinde yasalaştığına ve martta EYT'li kardeşlerimizin emekli maaşlarını almalarına hep beraber inşallah şahit olacağız." dedi.

EYT'LİLER İLK MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili merak edilenleri açıklamıştı.

EYT'nin şu an Meclis'te milletvekilleri tarafından çalışıldığını anlatan Bilgin, "Milletvekillerimiz gelen taleplerle ilgili uzman arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Komisyon aşaması ay sonunu bulabilir, ayın sonunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na gitmiş olur diye düşünüyorum. İlk aylıklar şubat ya da martta bağlanabilir" dedi.

EYT MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

EYT düzenlemesi kapsamına ilk olarak 2 milyon 250 bin kişi girerken, bunlardan 600 bininin memur olduğu ve ilk aşamada emeklilik hakkını kullanmayacağı hesaplanıyor. Bu durumda 1.6 milyon kişi potansiyel olarak emeklilik hakkı elde etmiş olacak. Edinilen bilgiye göre ise EYT’lilerin yüzde 60’a yakınının 5.500 TL civarında bir aylık alacağı belirtiliyor.



