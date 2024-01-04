FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SpaceX'e, "Elon Musk'ı eleştiren çalışanlarını kovdu" suçlaması

SpaceX'e, "Elon Musk'ı eleştiren çalışanlarını kovdu" suçlaması

04.01.2024 10:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB), roket ve uydu üreticisi SpaceX'i, şirketin üst yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı eleştiren bazı çalışanları işten çıkarmakla suçladı.

SpaceX'e, "Elon Musk'ı eleştiren çalışanlarını kovdu" suçlaması

ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB), roket ve uydu üreticisi SpaceX'i, şirketin üst yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı eleştiren bazı çalışanlarını yasa dışı şekilde işten çıkarmakla suçladı.

NLRB'nin bölge ofisi tarafından yayımlanan bir şikayette, 2022 yılında SpaceX'i Musk'ın cinsel taciz suçlamalarıyla alay ettiği sosyal medya yorumlarından uzaklaşmaya çağırmaları nedeniyle 8 çalışanın işine son verildiği iddia edildi.

Çalışanlar tarafından dağıtılan mektupta, SpaceX'e taciz politikalarını açıklığa kavuşturması ve bunları tutarlı bir şekilde uygulaması çağrısının da yapıldığı aktarılan şikayette, söz konusu mektubun dağıtılmasının yasa dışı şekilde kısıtlandığı belirtildi.

Şikayette SpaceX ayrıca, çalışanları mektupla ilgili sorgulamak ve benzer faaliyetlerde bulunan işçileri kovma tehdidinde bulunmakla suçlandı.

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2024 altının yılı mı olacak?2024 altının yılı mı olacak?
Sıfır kilometre otomobil alacaklar dikkat!Sıfır kilometre otomobil alacaklar dikkat!
TESK'ten emekliler için zam çağrısıTESK'ten emekliler için zam çağrısı
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk SpaceX eleştiri
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu 'Mossad' operasyonunda yeni detay! Hepsi ilk kez görüntülendi: Sosyal medya detayı...

Türkiye'nin konuştuğu 'Mossad' operasyonunda yeni detay! Hepsi ilk kez görüntülendi: Sosyal medya detayı...

Bir ay sonra maaşlar artacak! Emekliye ek zam iddiası

Bir ay sonra maaşlar artacak! Emekliye ek zam iddiası

Ülkesine gitmişti, G.Saray'a haber gönderdi: Geri dönmeyeceğim, ayrılıyorum!

Ülkesine gitmişti, G.Saray'a haber gönderdi: Geri dönmeyeceğim, ayrılıyorum!

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Bir Konya bir Ankara bir de Trabzon! Masada üç isim kaldı

Bir Konya bir Ankara bir de Trabzon! Masada üç isim kaldı

Sigaraya yeni zam! Artık 70 TL'ye satılıyor

Sigaraya yeni zam! Artık 70 TL'ye satılıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 4 Ocak A101 Kataloğu burada

A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 4 Ocak A101 Kataloğu burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.