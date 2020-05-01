FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Spiegel: Lufthansa’nın yüzde 25,1’i devletin olacak

Spiegel: Lufthansa’nın yüzde 25,1’i devletin olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.05.2020 15:52 | Son Güncelleme

Der Spiegel, Alman hükümeti ile Lufthansa’nın, şirketin yüzde 25,1 hissesinin devlete ait olmasıyla sonuçlanacak bir kurtarma paketi müzakere ettiğini öne sürdü.

Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın Alman devletiyle 10 milyar euro değerinde bir kurtarma paketini müzakere ettiği iddia edildi. Cuma günü Der Spiegel'de yer alan haberde bu gerçekleştiği takdirde, şirketin yüzde 25,1 hissesinin devlete ait olacağı bildirildi.

Haberde 10 milyar euronun 5,5 milyar eurosunun oy hakkından yoksun pay olacağı ve Alman hükümetinin, bunun için yüzde 9 kupon ödemesi olmasını istediği belirtildi.

Buna ek olarak 3,5 milyar euro değerinde bir kredinin de devlete bağlı Alman kalkınma bankası KfW tarafından sağlanacağı kaydedildi. Kurtarma paketine Lufthansa’nın alt şirketlerinin kayıtlı olduğu ülkeler olan Belçika, Avusturya ve İsviçre’nin de katkıda bulunabileceği belirtildi.

İsminin kullanılmasını istemeyen bir hükümet kaynağı, "Müzakereler ve tartışmalar sürüyor" açıklamasında bulundu. Lufthansa ise henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Alman haber ajansı dpa daha önce, dokuz ila 10 milyar euro değerinde bir kurtarma paketi müzakere edildiğini aktarmıştı. Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr da, şirket yönetimi üzerinde devletin etkili olması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Lufthansa da diğer birçok turizm ve ulaşım şirketi gibi pandemi nedeniyle ekonomik açıdan zor duruma düşmüş bulunuyor.

Reuters,dpa/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor
Dolar kritik seviyeyi geçtiDolar kritik seviyeyi geçti
Sıfır otomobilleri ÖTV ödemeden yarı fiyatına alabilirsiniz!Sıfır otomobilleri ÖTV ödemeden yarı fiyatına alabilirsiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Bakan duyurdu! Bu yıl tamamlanıyor

Bakan duyurdu! Bu yıl tamamlanıyor

Koronavirüs karavana olan ilgiyi artırdı

Koronavirüs karavana olan ilgiyi artırdı

Dev hava yolu şirketi 3 bin kişiyi işten çıkartacak

Dev hava yolu şirketi 3 bin kişiyi işten çıkartacak

Bakan Varank'tan G20'de kritik koronavirüs çağrısı

Bakan Varank'tan G20'de kritik koronavirüs çağrısı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar sürüyor!

Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar sürüyor!

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

Dünya Bankası’ndan altın fiyatı tahmini

Dünya Bankası’ndan altın fiyatı tahmini

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar 7 lirayı geçti

Dolar kritik seviyeyi geçti

Borsa İstanbul'dan son 15 ayın en iyi performansı

Borsa İstanbul'dan son 15 ayın en iyi performansı

İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul'un enflasyonu belli oldu

Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak

Dev hava yolu şirketi 3 bin kişiyi işten çıkartacak

TESK'ten vatandaşlara "panikle alışveriş yapmayın" çağrısı

TESK'ten vatandaşlara "panikle alışveriş yapmayın" çağrısı

Koronavirüs karavana olan ilgiyi artırdı

Koronavirüs karavana olan ilgiyi artırdı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.