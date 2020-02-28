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SPK: BIST pay piyasalarında bugün açığa satış yasaklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.02.2020 09:10 | Son Güncelleme

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılan duyuruda BIST pay piyasalarında bugün açığa satışın yasaklandığı belirtildi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada Borsa İstanbul pay piyasalarında bugün açığa satışın yasaklandığı belirtildi.

SPK: BIST pay piyasalarında bugün açığa satış yasaklandı

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verildi.

SPK'nin internet sitesinde bulunan basın duyurusunun metni şu şekilde:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında 28.02.2020 tarihinde;

  1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

  2. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına
    karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BORSADA AÇIĞA SATIŞ NE DEMEK?

Bir hisse senedini açığa satmak aslında sahip olmadığınız ama siz satış işlemini yaptıktan sonra fiyatının düşmesini beklediğiniz hisse senedini satmak anlamına gelir. Fiyatı düşmeden satış yaparsınız, fiyatı düştüğünde aynı hisse senedini daha ucuza geri alarak aradaki fiyat farkından kar edersiniz. Normal işlemlerde önce alıp, sonra satarak kar ya da zarar ederken; açığa satış işleminde önce satıp, geri alırken oluşan farktan kazanırsınız.

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Anahtar Kelimeler:
sermaye piyasası kurulu, İdlib,

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