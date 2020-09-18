FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SPK, borsa faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti

SPK, borsa faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

Borsada işlem yapma yetkisi verilenlere ve/veya temsilcilerine verilecek para cezasında üst limit 50 bin TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Disiplin cezalarını gerektiren fiillere iki yeni fıkra eklendi.

SPK, borsa faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti

SPK'nın "Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmelik"inde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, işlem yapma yetkisi verilenlere ve/veya temsilcilerine verilecek disiplin cezalarındaki para cezasında üst limit artırıldı. Daha önce "10 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar para cezası", yeni değişiklikle birlikte "10 bin TL'den 5 milyon TL'ye kadar para cezası" olarak düzenlendi.

Yönetmelikte disiplin cezalarını gerektiren fiillere yeni fıkralar eklendi. Bu fiiller şöyle sıralandı:

"Gazete, televizyon, internet, sosyal medya hesapları veya benzer nitelikte kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunmak. Sosyal medya aracılığıyla veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplar üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri ile arz ve taleplerine ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlarla işbirliği yapmak veya bu amaçla kurulan veyahut bu amaçla faaliyet yürüten üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olmak."

Ayrıca bu fiillerin gerçekleştirilmesi halinde verilecek para cezası tutarı da 50 bin TL'den az olamayacak.

Cezanın belirlenmesine ve uygulanmasına dair genel hükümleri içeren 54. maddenin üçüncü fıkrası, "İlgililer hakkında 52. maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerindeki cezaların verilmesi ya da 53. maddede sayılan fiillerden sermaye piyasası mevzuatına da aykırılık oluşturan filler nedeniyle ceza verilmesi halinde, durum en kısa sürede Kurula ve ilgisine göre Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bildirilir." şeklinde değiştirildi.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
Gümüş yükselişte!Gümüş yükselişte!
Doların yükselişi durmuyor!Doların yükselişi durmuyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Sosyal medyada gündem oldu! Nutella Türkiye'den açıklama geldi
Sosyal medyada gündem oldu! Nutella Türkiye'den açıklama geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nde halat montajı tamam! Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak
1915 Çanakkale Köprüsü'nde halat montajı tamam! Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak
Altın yükselişe geçti!
Altın yükselişe geçti!
Dünyanın en büyük lastik üreticisi fabrikasını kapatıyor
Dünyanın en büyük lastik üreticisi fabrikasını kapatıyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Altın seviyesini korudu! İşte şu anki fiyat
Altın seviyesini korudu! İşte şu anki fiyat
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapacak!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
İstanbul’da kademeli mesai nasıl olacak? 'Kademeli mesai' kararı bugün açıklanacak
İstanbul’da kademeli mesai nasıl olacak? 'Kademeli mesai' kararı bugün açıklanacak
Benzin ve motorine büyük zam yolda
Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geliyor
Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (18 Eylül 2020 Cuma) Gümüşün gramı ne kadar?
Gümüş yükselişte!
Gram altın ne kadar? 18 Eylül 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı son durum nedir?
Altın yükselişe geçti!
Bakan Albayrak'tan tarım sektöründe büyüme değerlendirmesi
Bakan Albayrak'tan tarım sektöründe büyüme değerlendirmesi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.