SPK'dan 10 yabancı yatırım kuruluşuna usulsüz açığa satış cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 10 yabancı yatırım kuruluşuna usulsüz açığa satış işlemlerinde bulunulması nedeniyle toplam 26,4 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının 250 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusu ile Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret'in 106 milyon 470 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

ARALARINDA DEV KURULUŞLAR VAR

Pegasus Hava Taşımacılığının 750 milyon dolar, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayinin 500 milyon lira, Opet Petrolcülük'ün 500 milyon lira, Ak Yatırım Menkul Değerlerin 1 milyon 300 bin lira, Yapı ve Kredi Bankasının 400 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna da onay verildi.

Kurul, verilen satım emrinin açığa satış olduğunun, emrin verilmesi esnasında aracı kuruma bildirilmemesi suretiyle usulsüz açığa satış işlemlerinde bulunulması gerekçesiyle 10 yabancı yatırım kuruluşuna toplamda 26,4 milyon liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi.