SPK'dan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Şirketi halka arz onayı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Penta Teknoloji'nin halka arz talebi onaylandı. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen sermaye piyasalarında hareketlilik sürüyor. Penta Teknoloji halka arz ile birlikte, 31.724.000 TL olan mevcut sermayesini, 12.000.000 TL artırarak 43.724.000 TL'ye yükseltecek.İşte, detaylar...

SPK'DAN PENTA TEKNOLOJİ'YE HALKA ARZ ONAYI

Penta Teknoloji'nin halka arzında, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na ait 5.401.901 TL, Sinan Güçlü’ye ait 245.874 TL, Mustafa Ergün’üne ait 243.659 TL, Bülent Koray Aksoy’a ait 243.659 TL ve Mürsel Özçelik’e ait 243.659 TL nominal değerli toplam 6.378.752 adet pay halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde Gözde Girişim'e ait 2.334.631TL nominal değerli, Sinan Güçlü’ye ait 106.263 TL nominal değerli, Mustafa Ergün’e ait 105.305 TL nominal değerli, Bülent Koray Aksoy’a ait 105.305 TL nominal değerli ve Mürsel Özçelik’e ait 105.305 TL nominal değerli olmak üzere toplam 2.756.809 adet payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

Söz konusu halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 32 TL ve 38 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.

Penta Teknoloji halka arz ile birlikte, 31.724.000 TL olan mevcut sermayesini, 12.000.000 TL artırarak 43.724.000 TL'ye yükseltecek.

