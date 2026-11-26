Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Yatırım Bankası A.Ş.'nin 30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal raporlarını açıklamak için yaptığı ek süre başvurusunu kabul etti. Bankaya, raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletmesi için 24 Aralık 2026'ya kadar süre tanındı.

SPK'nın onayladığı karara göre Tera Yatırım Bankası, 30 Eylül 2026 tarihli finansal raporlarını 24 Aralık 2026 tarihi dahil olmak üzere KAP'a bildirebilecek.

FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 140'A ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülen fon soruşturmasında da yeni gelişmeler yaşandı. 26 Kasım 2026 itibarıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 140'a ulaştı.

FON MAĞDURLARINA ARA ÖDEME İÇİN SON GÜN 27 KASIM

Fon mağdurlarına yönelik ödeme takviminde de süreç devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 24 Kasım'da gerçekleştirilen 11'inci Fon Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, 1 milyon liraya kadar olan ara ödemelerin henüz tamamlanmamış kısmının 27 Kasım'a kadar bitirilmesinin planlandığı duyuruldu.