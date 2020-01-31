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SPK haftalık bülteni

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 21:42 | Son Güncelleme

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Ankara 10. İdare Mahkemesi nezdinde 2020/223 Esas No'lu ve Ankara 11. İdare Mahkemesi nezdinde 2020/253 Esas No'lu davalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kervansaray Yatırım Holding'e yönelik kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

SPK bültenine göre, "Ankara 10. İdare Mahkemesi nezdinde 2020/223 Esas No'lu ve Ankara 11. İdare Mahkemesi nezdinde 2020/253 Esas No'lu davalarda, SPK'nın Kervansaray Yatırım Holding AŞ'nin (Şirket) diğer pay sahiplerine yönelik zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında, Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'ın şirket sermayesinde sahip oldukları ve donmuş bulunan oy haklarının II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 13. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kendiliğinden çözüldüğünün kabulüne karar verilmiştir." şeklindeki kurul kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

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sermaye piyasası kurulu,

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