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Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 kadrolu işçi alınacak! Bakan Kasapoğlu duyurdu

24.08.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 kadrolu işçi alınacağı açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapacağız. Bunun 549'u erkek, 869'u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, yine 1227 erkek, 1701 kadın olmak üzere de güvenlik görevlisi alımını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, gözünü Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'na çevrilirken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 kadrolu işçi alınacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu ayrıca Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları öncesi madalya müjdesi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu CNN Türk'te yaptığı açıklamalar şöyle:

Paralimpik kafilesini Perşembe günü Tokyo'ya yolcu ettik. Ben de inşallah yarın Tokyo'ya yola çıkıyorum. İnanıyorum ki ülkemize güzel haberleri onlar vesilesiyle göndereceğiz. Paralimpik sporcularımızın hep yanında olduk. Geçtiğimiz gün kamplarında onları birer birer ziyaret ettim. 13 farklı branşta ülkemizi temsil edecekler. Birer birer madalyalar milletimizi sevince boğacak. Spora verdiği değer, Cumhurbaşkanımız'dan da aldığımız ilhamla spora destek vermeye devam edeceğiz.

"GENÇLERİMİZİ TEŞVİK ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Biz sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz. Gençlerimizi teşvik etmeye, onların yanına olmaya devam ettik, edeceği. Yeni projelerimiz, stratejilerimiz bazı alanlarda farklılaşacak. Amacımız sporumuzun güçlenmesi. Gelişen koşuları spor yönetimimize adapte etmeye devam edeceğiz. Daha büyük başarıları gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bunu hep birlikte sinerji oluşturarak sağlayacağız. Sporun gücünü sporun o ruhunu güçlendirerek artırarak Türk sporcuların başarısını, karakterli duruşunu göstermeye devam edeceğiz.

SPOR BAKANLIĞI'NA KADROLU İŞÇİ ALIMI

Sürekli işçi istihdamına yönelik alım yapacaklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, "Bir müjdemiz var. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapacağız. Bunun 549'u erkek, 869'u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, yine 1227 erkek, 1701 kadın olmak üzere de güvenlik görevlisi alımını gerçekleştireceğiz. Bu süreçler hızlı ve şeffaf bir şekilde inşallah neticelenecek. Bu anlamda bizlere destek olan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı kurumum ve aday arkadaşlarım adına arz etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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