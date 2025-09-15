FİNANS

Spot doğal gaz piyasasında son gelişmeler

Doğal gaz piyasasında referans fiyatlar ve işlem hacmi ile ilgili güncel bilgiler.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 318 lira olarak belirlendi.

Dün, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 569 bin 594 lira oldu. Önceki gün bu rakam 11 milyon 680 bin 636 lira olarak açıklanmıştı.

Yine piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 318 lira. Gaz ticaret miktarı ise 389 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 33 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 602 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye’ye 108 milyon 156 bin 908 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 107 milyon 993 bin 327 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

