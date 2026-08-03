Spot piyasada doğal gaz fiyatları (03 Ağustos 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 557 bin 84 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 787 bin 436 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 189 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 556 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 48 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 329 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 81 milyon 966 bin 972 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 81 milyon 889 bin 67 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır