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Spot piyasada doğal gaz fiyatları (14 Eylül 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 280 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (14 Eylül 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 626 bin 560 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 896 bin 700 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 280 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 152 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 144 lira, satış fiyatı ise 16 bin 416 lira olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 105 milyon 86 bin 457 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 105 milyon 27 bin 192 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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