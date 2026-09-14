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Zam üstüne zam geldi! Fiyatı 1.570 TL’ye yükseldi

Mutfak tüpünde yıl içinde peş peşe gelen zamlar tüketiciye yansımaya devam ediyor. 12 kilogramlık tüpün fiyatı 9 ayda 1.570 liraya kadar yükselirken, yeni artış ihtimali de gündemde.

Zam üstüne zam geldi! Fiyatı 1.570 TL’ye yükseldi
Aleyna Türkmen

Küresel enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik, hane bütçelerindeki etkisini sürdürüyor. Orta Doğu’daki savaşın enerji fiyatları üzerindeki baskısı, akaryakıtın ardından mutfak tüplerinin maliyetlerine de yansıdı.

Yılın başından bu yana art arda gelen zamlarla 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 1.570 liraya kadar çıktı. Eylül ayında gerçekleşen son artışla birlikte tüp fiyatında 2026 içinde 6 ayrı zam yapılmış oldu. Ekonomim’de yer alan habere göre, yılbaşında 1.175 liradan satılan tüpün fiyatı 9 ayda 395 lira yükseldi.

9 AYDA FİYAT 395 LİRA ARTTI

12 kilogramlık mutfak tüpü 1 Ocak 2026’da 1.175 liradan tüketiciye sunuluyordu. Ocak, şubat, mart ve nisan aylarında peş peşe fiyat artışları yaşanırken mayıs, haziran ve temmuz aylarında herhangi bir değişiklik olmadı.

Ağustos ayında yeniden başlayan zam süreci eylülde de devam etti. Son artışla birlikte 1.500 lira olan 12 kilogramlık tüpün fiyatı 1.570 liraya yükseldi. Böylece yıl başına kıyasla toplam artış 395 liraya ulaşırken, fiyatlardaki yükseliş yaklaşık yüzde 33,6 olarak hesaplandı.

2026 yılında 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyat seyri şöyle gerçekleşti:

Ocak: 1.175 TL
Şubat: 1.295 TL
Mart: 1.305 TL
Nisan: 1.440 TL
Ağustos: 1.500 TL
Eylül: 1.570 TL

Zam üstüne zam geldi! Fiyatı 1.570 TL’ye yükseldi 1

PİKNİK TÜPÜ DE ZAMLARDAN NASİBİNİ ALDI

Küçük tüplerin fiyatında da yıl içinde dikkat çeken bir yükseliş görüldü. 2 kilogramlık piknik tüpü, 2026’ya 242 liradan başladı. Eylül ayındaki son fiyatla birlikte tüketicinin ödediği tutar 330 liraya çıktı.

Böylece 2 kilogramlık piknik tüpünün fiyatı yıl başından bu yana toplam 88 lira arttı. Fiyat değişimleri aylara göre şu şekilde sıralandı:

Ocak: 242 TL
Şubat: 270 TL
Mart: 275 TL
Nisan: 300 TL
Ağustos: 310 TL
Eylül: 330 TL

12 KİLOGRAMLIK TÜPTE 2 BİN TL İHTİMALİ

Enerji maliyetlerindeki yükselişin sürmesi, tüp fiyatlarında yeni artışların gündeme gelme ihtimalini de beraberinde getiriyor. Sektör yetkilileri, küresel enerji fiyatlarının yükselmeye devam etmesi ve maliyet baskısının sürmesi halinde 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatının önümüzdeki dönemde 2 bin liraya kadar çıkabileceğini değerlendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
mutfak tüp
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