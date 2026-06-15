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Spot piyasada doğal gaz fiyatları (15 Haziran 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 188 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (15 Haziran 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 746 bin 984 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 407 bin 690 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 188 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 218 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 47 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 328 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 108 milyon 24 bin 547 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 108 milyon 29 bin 547 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
enerji piyasa
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