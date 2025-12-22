Spot piyasada doğal gaz fiyatları (22 Aralık 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 531 bin 705 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 297 bin 116 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 548 lira 2 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 384 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 275 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 820 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 264 milyon 531 bin 304 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 264 milyon 473 bin 514 metreküp olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır