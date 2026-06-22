Spot piyasada doğal gaz fiyatları (22 Haziran 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 951 bin 608 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 603 bin 350 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 119 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 114 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 974 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 263 lira 5 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 100 milyon 700 bin 955 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 100 milyon 709 bin 353 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır