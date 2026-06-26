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Spot piyasada doğal gaz fiyatları (26 Haziran 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 116 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (26 Haziran 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 36 bin 804 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 84 bin 840 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 116 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 119 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 971 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 260 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 92 milyon 694 bin 57 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 92 milyon 871 bin 157 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz
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