Spot piyasada doğal gaz fiyatları (8 Mart 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 411 bin 189 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 811 bin 924 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 699 lira 24 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 510 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 434 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 964 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 222 milyon 501 bin 799 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 222 milyon 363 bin 687 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır