OSD açıkladı! 2026’nın ilk çeyreğinin verileri açıklandı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) pazar verilerine göre, otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın ocak-nisan döneminde 300 bin 718 olarak gerçekleşti.

OSD, bu yılın ocak-nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 4 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalarak 448 bin 428 olarak kaydedildi.

Otomobil üretimi ise yüzde 15 gerileyerek 250 bin 276 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 455 bin 526'yı buldu.

YÜZDE 17 ARTTI

Ocak-nisan döneminde ticari araç grubunda üretim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, ağır ticari araç grubunda yüzde 20, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 17 arttı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 63 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 64, kamyon grubunda yüzde 59, otobüs-midibüs grubunda yüzde 70 ve traktörde yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.
300 BİN 718 ADETLİK OTOMOTİV İHRACATI

Otomotiv ihracatı, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 9 gerileyerek 300 bin 718 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 gerilerken, ticari araç ihracatı ise yüzde 15 arttı. Aynı dönemde, traktör ihracatı da yüzde 19 artarak 4 bin 66 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı, 2026 yılı ocak-nisan döneminde yüzde 18'lik pay ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 13,8 milyar dolara ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, aynı dönemde otomobil ihracatı yüzde 3 azalarak 3,5 milyar dolar oldu. Bu dönemde dolar bazında ana sanayi ihracatı ise yüzde 8, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 7 arttı.
OTOMOBİLDE YERLİ PAYI YÜZDE 35

Yılın ilk 4 ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 382 bin 124 düzeyinde gerçekleşti.
Bu dönemde otomobil pazarı da yüzde 6 düşüşle 290 bin 870 olarak kayıtlara geçti.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam ticari araç pazarı yüzde 6, hafif ticari araç pazarı yüzde 9 büyürken, ağır ticari araç pazarı yüzde 6 geriledi.

Söz konusu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 35, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

