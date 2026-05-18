Emekli zammına yeni hesap: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli, Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ederken Merkez Bankası'nın enflasyon revizyonuyla hesaplar yeniden şekillendi. İşte emekli için yeni temmuz zammı hesabı...

Hande Dağ

Emekli Temmuz'da ne kadar zam alacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini yüzde 24'e çıkarmasıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine dair zam senaryoları yeniden şekilleniyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14.64 olarak kesinlik kazandı.

Diğer yandan TCMB'nin mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi de yayımlandı. Merkez Bankası'nın mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ve Merkez Bankası'nın revize ettiği enflasyon hedefine göre; emeklilerin temmuz ayında alacağı zamma dair detaylar şekilleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklileri yüzde 12,19 zam oranıyla yeni yıla başlamıştı. En düşük emekli maaşı ise 20 bin TL'ye yükseltilmişti.

Temmuz zammını belirleyecek olan enflasyon verileri de tek tek netleşiyor. 4 aylık enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklanırken geriye zammı belirleyecek 2 aylık veri kaldı.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Ocak enflasyonu, yüzde 4,84, şubat enflasyonu yüzde 2,96, mart enflasyonu yüzde 1,94 ve nisan enflasyonu yüzde 4,18 olarak açıklanmıştı. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14,64'lük zam şimdiden kesinleşmişti.

Önder Yılmaz'ın Sabah Gazetesi'ndeki haberine göre; Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi doğrultusunda enflasyonun şekillenmesi halinde SSK ve Bağ-Kur'luların emekli aylıkları yüzde 18,6 oranında artacak.

Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda açıkladığı yüzde 24'lük enflasyon hedefi doğrultusunda aylık ortalama enflasyonun yaklaşık 1.20 olacağı hesabının ortaya çıktığı aktarıldı. Enflasyonun bu rakamlar çerçevesinde gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarının temmuz ayında yüzde 17.2 oranında yükseleceği belirtildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı 2026'da 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 4 milyondan fazla kişi bulunuyor. En düşük emekli aylığına temmuzda da artış yapılmasının beklendiği aktarıldı. Yüzde 14,64 oranında kesinleşen ilk dört aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığının 22 bin 928 TL'ye yükseldiği, Merkez Bankası'nın revize ettiği enflasyon hedefi doğrultusunda ortaya çıkan yüzde 17,2'lik temmuz enflasyonuna göre en düşük emekli aylığının 23 bin 440 TL'ye yükselebileceği aktarıldı.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise temmuz enflasyonunun yüzde 18.6 olarak gerçekleşmesi durumunda da en düşük emekli aylığının 23 bin 720 TL'ye çıkabileceği belirtildi. En düşük emekli aylığına yapılacak zam konusunda geçmişte olduğu gibi Temmuz zammı için de yasal düzenleme çıkarılması gerektiği vurgulandı.

SSK VE BAĞ-KUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Örneğin 25 bin TL aylık alan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisine, kesinleşen ilk dört aydaki yüzde 14,64'lük zamma göre 28 bin 660 TL, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 18,6'lık zam oranıyla da 29 bin 650 TL verilebileceği kaydedildi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hesabına göre ortaya çıkan yüzde 17,2'lik zam oranıyla ise 29 bin 300 TL olabileceği belirtildi.

