Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1482 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 877 bin 11 lira oldu. Bu rakam cuma günü 7 milyon 767 bin 868 lira 25 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1482 lira 31 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 635 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1526 lira 78 kuruş, satış fiyatı ise 1437 lira 84 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 219 milyon 170 bin 864 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 219 milyon 159 bin 496 metreküp olarak kayıtlara geçti.

