Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 708 bin 450 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 26 milyon 572 bin 843 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 533 lira 25 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 513 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 159 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 906 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 298 bin 572 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 138 milyon 891 bin 49 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır