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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 518 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 437 bin 740 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 37 bin 770 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 518 lira 90 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 915 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 144 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 892 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 432 bin 832 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 45 bin 188 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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doğal gaz piyasa
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