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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 360 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 19 milyon 183 bin 833 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 685 bin 316 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 360 lira 75 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 436 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 28 lira 79 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 692 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 106 milyon 668 bin 360 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 106 milyon 643 bin 917 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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