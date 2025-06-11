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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 714 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 447 bin 61 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 360 bin 490 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 714 lira 64 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 7 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 400 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 28 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 100 milyon 9 bin 368 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 100 milyon 179 bin 525 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz fiyat
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