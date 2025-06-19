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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 735 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 349 bin 100 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 568 bin 942 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 735 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 853 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 422 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 48 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 617 bin 609 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 115 milyon 680 bin 855 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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