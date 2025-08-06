Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 634 bin 406 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 221 bin 745 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 557 lira 79 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 731 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 285 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 829 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 141 milyon 269 bin 927 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 141 milyon 923 bin 941 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır