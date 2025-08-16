FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 437 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 854 bin 516 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 984 bin 298 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 437 lira 62 kuruş, gaz ticaret miktarı da 615 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 159 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 715 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 125 bin 817 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 136 milyon 942 bin 815 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrildiKüresel piyasalarda gözler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrildi
Resmi İstatistik Programı güncellendiResmi İstatistik Programı güncellendi

Anahtar Kelimeler:
doğal gaz fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçti, ilk icraatı bu oldu!

CHP'den AK Parti'ye geçti, ilk icraatı bu oldu!

Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

Bakanlık karar verdi, yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Bakanlık karar verdi, yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Fitch'ten yıl sonu faiz tahmini

Fitch'ten yıl sonu faiz tahmini

Gözler memur zammında! Bir görüşme daha, Işıkhan duyurdu...

Gözler memur zammında! Bir görüşme daha, Işıkhan duyurdu...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.