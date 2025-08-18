Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 458 bin 825 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 455 bin 824 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 425 lira, gaz ticaret miktarı da 521 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 146 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 703 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 467 bin 212 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 135 milyon 581 bin 207 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır