Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 811 bin 408 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 38 bin 394 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 537 lira 81 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 750 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 264 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 810 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 150 milyon 493 bin 56 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 150 milyon 670 bin 732 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır