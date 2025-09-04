Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 982 bin 967 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 694 bin 913 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 498 lira, gaz ticaret miktarı ise 758 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 222 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 773 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 141 milyon 21 bin 976 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 140 milyon 815 bin 17 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)