FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 354 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 619 bin 274 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 848 bin 290 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 354 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 19 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 71 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 636 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 308 bin 501 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 136 milyon 251 bin 849 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 bin TL... Taşıt kredisi faizi düşüyor! 2. el alacaklara 'acil' uyarısı12 bin TL... Taşıt kredisi faizi düşüyor! 2. el alacaklara 'acil' uyarısı
Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!

Anahtar Kelimeler:
doğal gaz fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6-0 sonrası milli takım karıştı! Birbirlerini sildiler... Görüntüler ortaya çıktı

6-0 sonrası milli takım karıştı! Birbirlerini sildiler... Görüntüler ortaya çıktı

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!

Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Ünlü mankene sosyal medyada tepki yağıyor

Ünlü mankene sosyal medyada tepki yağıyor

Yüz binler hatta milyonlar veriliyor ama... Onda ucuza kaçan yanıyor! 'Gizli kusur' tehlikesi

Yüz binler hatta milyonlar veriliyor ama... Onda ucuza kaçan yanıyor! 'Gizli kusur' tehlikesi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.