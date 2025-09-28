Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 765 bin 787 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 787 bin 727 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 340 lira 43 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 612 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 57 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 623 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 100 milyon 694 bin 131 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 100 milyon 604 bin 323 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır