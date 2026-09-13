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Spot piyasada elektrik fiyatları (13 Eylül 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 275 lira, en düşük 2 bin 99 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (13 Eylül 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 41,7 artarak 1 milyar 982 milyon 269 bin 450 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 275 lira, en düşük saat 06.00 ve 07.00'de 2 bin 99 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 843 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 920 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 795 lira, en düşük 171 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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