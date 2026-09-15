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Spot piyasada elektrik fiyatları (15 Eylül 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 134 lira 63 kuruş, en düşük 1600 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (15 Eylül 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1 azalarak 2 milyar 31 milyon 448 bin 655 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 134 lira 63 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1600 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 858 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 908 lira 95 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 144 lira 73 kuruş, en düşük 1699 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrik
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