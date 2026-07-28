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Spot piyasada elektrik fiyatları (28 Temmuz 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 995 lira 1 kuruş, en düşük 252 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (28 Temmuz 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,7 azalarak 1 milyar 141 milyon 859 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 995 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 252 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı bin 850 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise bin 890 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin lira, en düşük 330 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrik
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