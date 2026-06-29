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Spot piyasada elektrik fiyatları (29 Haziran 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 307 lira 31 kuruş, en düşük 500 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (29 Haziran 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,7 artarak 1 milyar 741 milyon 285 bin 262 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 307 lira 31 kuruş, en düşük saat 12.00'de 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 189 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 249 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 299 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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elektrik
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