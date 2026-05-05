Spot piyasada elektrik fiyatları (5 Mayıs 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,8 azalarak 672 milyon 946 bin 11 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00 ve 13.00'te 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1022 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1202 lira 81 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 390 lira 6 kuruş, en düşük 230 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

