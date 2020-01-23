FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 344 lira 43 kuruş, en düşük 210 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,24 azalarak 161 milyon 465 bin 188 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 344 lira 43 kuruş, en düşük saat 04.00'te 210 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 321 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 324 lira 1 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 48 kuruş, en düşük 275 lira 88 kuruştan işlem gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
'Faturaların şişirildiği' iddiasına açıklama'Faturaların şişirildiği' iddiasına açıklama
Albayrak:Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam Albayrak:Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ, spot elektrik piyasası,

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Bir ile daha hızlı tren geliyor

Bir ile daha hızlı tren geliyor

15 yıldır kasasında saklıyor! 20 YTL için 50 bin lira istiyor

15 yıldır kasasında saklıyor! 20 YTL için 50 bin lira istiyor

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 bin bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvuru şartları nelerdir?

30 bin bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvuru şartları nelerdir?

Alaboyun: “Açıklamalarda holdingimiz töhmet altında tutulmaya çalışılmıştır”

Alaboyun: “Açıklamalarda holdingimiz töhmet altında tutulmaya çalışılmıştır”

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Aksa Doğalgaz'dan 'faturaların şişirildiği' iddiasına yönelik açıklama

'Faturaların şişirildiği' iddiasına açıklama

Albayrak:Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam

Albayrak:Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çağrı yapmıştı! Etiketlerde ‘Made In Türkiye’ dönemi

Etiketlerde yeni dönem

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.