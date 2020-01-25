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Spot piyasada elektrik fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 14:18 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 337 lira 98 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 8,62 azalarak 130 milyon 877 bin 622 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 337 lira 98 kuruş, en düşük saat 09.00'da 199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 307 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 308 lira 31 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336 lira 98 kuruş, en düşük 274 lira 87 kuruştan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ, spot elektrik piyasası,

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