Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 340 lira 73 kuruş, en düşük 235 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 1,44 azalarak 154 milyon 567 bin 336 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 340 lira 73 kuruş, en düşük saat 03.00'te 235 lira 51 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 320 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 323 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 20 kuruş, en düşük 247 lira 48 kuruştan işlem gördü.

