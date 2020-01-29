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Spot piyasada elektrik fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 14:18 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 344 lira 77 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 5,5 artarak 155 milyon 130 bin 654 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 344 lira 77 kuruş, en düşük saat 04.00'te 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 323 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 325 lira 68 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 36 kuruş, en düşük 260 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), Spot piyasada elektrik fiyatları,

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