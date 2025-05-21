Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13 artarak 1 milyar 828 milyon 957 bin 819 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-23.00 saatleri arasında 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1798 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 47 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 48 lira 8 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1398 lira olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır