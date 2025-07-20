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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1900 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,5 artarak 2 milyar 148 milyon 367 bin 136 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 16.00-23.00 ve 00.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 05.00'te 1900 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 118 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 136 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1343 lira 10 kuruş olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrik fiyat
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